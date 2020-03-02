SCORES

BOYS’ BASKETBALL

Feb. 21

Pine Creek 67, Coronado 53

TCA 57, Canon City 40

Rampart 73, Fountain-Fort Carson 64

Doherty 71, Liberty 50

Feb. 26

5A STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND

Douglas County 78, Rampart 57

4A STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND

Air Academy 53, Niwot 50

Discovery Canyon 44, Battle Mountain 36

Feb. 29

5A state playoffs, second round

Broomfield 56, Pine Creek 55

4A state playoffs, second round

TCA 45, Mitchell 40

Golden 59, Discovery Canyon 54

Mead 83, Air Academy 48

GIRLS’ BASKETBALL

Feb. 21

Canon City 41, TCA 35

Coronado 35, Pine Creek 29

Doherty 47, Liberty 43

Fountain-Fort Carson 75, Rampart 58

Feb. 22

Sand Creek 59, Air Academy 44

Feb. 25

5A STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND

Pine Creek 29, Grand Junction Central 26

Liberty 48, Greeley West 38

4A STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND

Golden 43, TCA 37

Skyview 39, Coronado 36

Feb. 28

4A STATE PLAYOFFS, ROUND OF 32

Air Academy 53, Palmer Ridge 35

5A STATE PLAYOFFS, round of 32

Regis Jesuit 88, Liberty 24

Ralston Valley 56, Pine Creek 28

ICE HOCKEY

Feb. 21

Glenwood Springs 13, Liberty 0

Cheyenne Mountain 10, Air Academy 4

Castle View 5, Pine Creek 4

Feb. 22

Pine Creek 10, Colorado Academy 1

Cheyenne Mountain 3, Coronado 0

Palmer 6, Liberty 3

Rampart 6, Pueblo County 0

Feb. 25

STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND

Cherry Creek 11, Rampart 1

Feb. 28

STATE PLAYOFFS, Round of 16

Pine Creek 3, Monarch 1

Feb. 29

State playoffs, quarterfinals

Valor Christian 3, Pine Creek 0

— Compiled by Danny Summers

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