SCORES
BOYS’ BASKETBALL
Feb. 21
Pine Creek 67, Coronado 53
TCA 57, Canon City 40
Rampart 73, Fountain-Fort Carson 64
Doherty 71, Liberty 50
Feb. 26
5A STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND
Douglas County 78, Rampart 57
4A STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND
Air Academy 53, Niwot 50
Discovery Canyon 44, Battle Mountain 36
Feb. 29
5A state playoffs, second round
Broomfield 56, Pine Creek 55
4A state playoffs, second round
TCA 45, Mitchell 40
Golden 59, Discovery Canyon 54
Mead 83, Air Academy 48
GIRLS’ BASKETBALL
Feb. 21
Canon City 41, TCA 35
Coronado 35, Pine Creek 29
Doherty 47, Liberty 43
Fountain-Fort Carson 75, Rampart 58
Feb. 22
Sand Creek 59, Air Academy 44
Feb. 25
5A STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND
Pine Creek 29, Grand Junction Central 26
Liberty 48, Greeley West 38
4A STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND
Golden 43, TCA 37
Skyview 39, Coronado 36
Feb. 28
4A STATE PLAYOFFS, ROUND OF 32
Air Academy 53, Palmer Ridge 35
5A STATE PLAYOFFS, round of 32
Regis Jesuit 88, Liberty 24
Ralston Valley 56, Pine Creek 28
ICE HOCKEY
Feb. 21
Glenwood Springs 13, Liberty 0
Cheyenne Mountain 10, Air Academy 4
Castle View 5, Pine Creek 4
Feb. 22
Pine Creek 10, Colorado Academy 1
Cheyenne Mountain 3, Coronado 0
Palmer 6, Liberty 3
Rampart 6, Pueblo County 0
Feb. 25
STATE PLAYOFFS, FIRST ROUND
Cherry Creek 11, Rampart 1
Feb. 28
STATE PLAYOFFS, Round of 16
Pine Creek 3, Monarch 1
Feb. 29
State playoffs, quarterfinals
Valor Christian 3, Pine Creek 0
— Compiled by Danny Summers