Air Force nose guard Mosese Fifita and offensive linemen Scott Hattok and Nolan Laufenberg were named to the all-Mountain West first team, the conference announced Wednesday.

Linebackers Demonte Meeks and Kyle Johnson and offensive lineman Connor Vikupitz were named to the second team, according to the vote by the league’s 12 coaches and select media.

Falcons receiver Geraud Sanders, who leads the nation in yards per reception, was not voted to one of the top two teams but was included among those receiving honorable mention. Air Force defensive back Milton (Tre’) Bugg III, cornerback Zane Lewis, safety Jeremy Fejedelem, defensive end Jordan Jackson, kicker Jake Koehnke, tailback Kade Remsberg and fullback Timothy (Duval) Jackson also received honorable mention.

San Jose State quarterback Josh Love was named the Offensive Player of the Year and first-team quarterback, while Boise State defensive linemen Curtis Weaver received top defensive honors. Hawaii’s Nick Rolovich was named Coach of the Year. Boise State running back George Holani was the top freshman and Boise State punt returner Avery Williams was the Special Teams Player of the Year.

ALL-MOUNTAIN WEST

FIRST TEAM

OFFENSE

QB Josh Love Sr. San José State

WR Warren Jackson Jr. Colorado State

WR Cedric Byrd II Sr. Hawai‘i

WR Tre Walker Jr. San José State

RB Charles Williams Jr. UNLV

RB Xazavian Valladay So. Wyoming

TE Trey McBride So. Colorado State

OL Scott Hattok Sr. Air Force

OL Nolan Laufenberg Jr. Air Force

OL Ezra Cleveland* Jr. Boise State

OL John Molchon* Sr. Boise State

OL Keith Ismael* Jr. San Diego State

PK Dominik Eberle Sr. Utah State

KR Savon Scarver* Jr. Utah State

DEFENSE

DL Mosese Fifita Sr. Air Force

DL Curtis Weaver** Jr. Boise State

DL Dom Peterson So. Nevada

DL Myles Cheatum Sr. San Diego State

DL Cameron Thomas Fr. San Diego State

LB Justin Rice Jr. Fresno State

LB Mykal Walker* Sr. Fresno State

LB Kyahva Tezino* Sr. San Diego State

LB David Woodward Jr. Utah State

LB Logan Wilson Sr. Wyoming

DB Kekaula Kaniho Jr. Boise State

DB Jamal Hicks Sr. Colorado State

DB Luq Barcoo Sr. San Diego State

DB Alijah Halliburton Sr. Wyoming

P Ryan Stonehouse* Jr. Colorado State

PR Avery Williams Jr. Boise State

*Two-Time First-Team Selection | **Three-Time First-Team Selection

SECOND TEAM

OFFENSE

QB Cole McDonald Jr. Hawai‘i

WR John Hightower Sr. Boise State

WR JoJo Ward Sr. Hawai‘i

WR Siaosi Mariner Sr. Utah State

RB George Holani Fr. Boise State

RB Ronnie Rivers Jr. Fresno State

TE Parker Houston Sr. San Diego State

OL Connor Vikupitz Sr. Air Force

OL Garrett Larson Sr. Boise State

OL Ilm Manning So. Hawai‘i

OL Daishawn Dixon Sr. San Diego State

OL Keegan Cryder So. Wyoming

PK Brandon Talton Fr. Nevada

KR John Hightower Sr. Boise State

DEFENSE

DL Chase Hatada Sr. Boise State

DL David Moa Sr. Boise State

DL Keshawn Banks So. San Diego State

DL Tipa Galeai* Sr. Utah State

LB Kyle Johnson Sr. Air Force

LB Demonte Meeks Jr. Air Force

LB Riley Whimpey Jr. Boise State

LB Ethan Aguayo Sr. San José State

DB Kekoa Nawahine Sr. Boise State

DB Jalen Walker Jr. Boise State

DB Tariq Thompson** Jr. San Diego State

DB Jericho Flowers Sr. UNLV

P Tyson Dyer Jr. New Mexico

PR Austin Conway Sr. Wyoming

*Two-Time Second-Team Selection | ** Three-Time Second-Team Selection

HONORABLE MENTION

Air Force: Milton Bugg III, Jr., DB; Jeremy Fejedelem, Sr., DB; Jordan Jackson, Jr., DL; Timothy Jackson, So., FB; Jake Koehnke, Sr., PK; Zane Lewis, Sr., DB; Geraud Sanders, Sr., WR; Kadin Remsberg, Jr., RB;

Boise State: John Bates, Jr., TE; Sonatane Lui, Sr., DL; Eric Quevedo, Sr., OL; Khalil Shakir, So., WR; Avery Williams, Jr., DB;

Colorado State: Anthony Hawkins, Sr., KR; Manny Jones, Jr., DL;

Fresno State: Kevin Atkins, Jr., DL; Blake Cusick, Sr., P; Juju Hughes, Sr., DB; Hawai‘i: Cortez Davis, Jr., DB; Rojesterman Farris II, Sr., DB; Solomon Matautia, Sr., LB; Kaimana Padello, Sr., DL; Gene Pryor, OL; Taaga Tuulima, Jr., OL; Blessman Ta‘ala, So., DL;

Nevada: Daniel Brown, Sr., DB; Romeo Doubs, WR, PR; Gabriel Sewell, Sr., LB; Toa Taua, So., RB;

New Mexico: Ahmari Davis, Sr., RB; Alex Hart, Sr., LB; Teton Saltes, Jr., OL; Kyle Stapley, Jr., OL;

San Diego State: Matt Araiza, Fr., PK; William Dunkle, Fr., OL; Darren Hall, So., DB; Brandon Heicklen, Sr., P; Dwayne Johnson Jr., Jr., DB; San José State: Bailey Gaither, Sr., WR; Troy Kowalski, Sr., OL; Matt Mercurio, Fr., PK; Jack Snyder, Jr., OL; UNLV: Julio Garcia, Jr., OL; Rayshad Jackson, Sr., LB; Justin Polu, Sr., OL; Javin White, Sr., LB;

Utah State: Shaq Bond, Jr., DB; Gerold Bright, Sr., RB; Jordan Love, Jr., QB; Caleb Repp, Sr., TE; Christopher Unga, Sr., DL;

Wyoming: Tyler Hall, Sr., DB; Logan Harris, Jr., OL; Cassh Maluia, Sr., LB.