NFL scores for Week 13:
Sunday, Nov. 21
- LA Chargers 41, Cincinnati 22, final
- Indianapolis 31, Houston 0, final
- Detroit 29, Minnesota 27, Detroit 23, final
- Miami 20, NY Giants 9, final
- Tampa Bay 30, Atlanta 17, final
- Philadelphia 33, NY Jets 18, final
- Arizona 33, Chicago 22, final
- LA Rams 16, Jacksonville 7, halftime
- Washington 7, Las Vegas 0, halftime
- Baltimore 7, Pittsburgh 3, halftime
- San Francisco 17, Seattle 7, 2nd quarter
- Denver at Kansas City, 6:20 p.m., NBC
Monday, Dec. 6
- New England at Buffalo, 6:15 p.m.
Earlier in Week 13: Thursday, Dec. 2
- Dallas 27, New Orleans 17