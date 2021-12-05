NFL scores for Week 13: 

Sunday, Nov. 21

- LA Chargers 41, Cincinnati 22, final

- Indianapolis 31, Houston 0, final

- Detroit 29, Minnesota 27, Detroit 23, final

- Miami 20, NY Giants 9, final

- Tampa Bay 30, Atlanta 17, final

- Philadelphia 33, NY Jets 18, final

- Arizona 33, Chicago 22, final

- LA Rams 16, Jacksonville 7, halftime

- Washington 7, Las Vegas 0, halftime

- Baltimore 7, Pittsburgh 3, halftime

- San Francisco 17, Seattle 7, 2nd quarter

- Denver at Kansas City, 6:20 p.m., NBC

Monday, Dec. 6

- New England at Buffalo, 6:15 p.m.

Earlier in Week 13: Thursday, Dec. 2

- Dallas 27, New Orleans 17

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